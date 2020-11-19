برلماني كردستاني سابق: الاتفاقات النفطية بين البارزاني وتركيا “غامضة وغير مكشوفة”

اكد النائب السابق في برلمان الإقليم بيستون فائق , الخميس , ان الاتفاقات النفطية بين سلطات إقليم كردستان وتركيا غامضة وغير مكشوفة, مشيرا الى ان برلمان الإقليم قد وجه عدة أسئلة برلمانية للتعرف عن ماهية الاتفاقية لكنه دون جدوى .

وقال فائق في تصريح صحفي, ان ” مسالة النفط في الإقليم في جميع مراحلها من الاستكشاف الى الإنتاج والتصدير غير معروفة لدى المؤسسات والجهات المعنية في الإقليم وهي محصورة بين القادة البارزنيين وقادة الحزبيين الرئيسين ” .

وأضاف ان ” الاتفاقية المعقودة بين تركيا والاقليم بحسبما يصرح به نيجرفان بارزاني ونائبه مازالت غامضة وغير مكشوفة التفاصيل ولاتعرف بها كافة المؤسسات المعنية في الإقليم ومنها برلمان الإقليم والاعلام ” .

واوضح ان ” الاتفاقية النفطية مع تركيا , لايعلم بها حتى مجلس وزراء الإقليم سوى عدد قليل من الشخصيات المتنفذه وان تفاصيلها مازالت قيد الكتمان وهذا امر يدعونا ويدعو الشارع الكردي للقلق ” , مشيرا الى ان ” برلمان الإقليم قد وجه عدة أسئلة برلمانية للتعرف عن ماهية الاتفاقية وتفاصيلها لكنه دون جدوى” .