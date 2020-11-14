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الشيخ جلال الدين الصغير : من هنأوا بايدن عليهم ان يعيدوا النظر لانه لا توجد نتيجة مضمونة لحد الان


قال قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وامام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان مسالة تاخير نتائج الانتخابات الامريكية لا يمكن ان يطمئن مشيرا الى ان هناك ضغوطات صهيونية على ترامب من اجل تنفيذ ما طلب منه وقد تاخر في ذلك 

واوضح سماحته ان ما جرى في الانتخابات الامريكية لا يمكن ان يطمئن فما يجري الان من نقض لادارة ترامب للعمليات الاحصائية ومن طعن في هذه العمليات يجعلني اعيد ما قلته في الاسابيع الماضية من ان التهنئة  او حسم الامور الى بايدن يمثل استعجالا لنتائج غير مضمونة ابدا 

واضاف ان ما يجري الان هو حملة ضغوط كبيرة في طيات هذه الحملة ثمة ضغوط على ترامب في ان يقضي امرا للصهاينة وللامن الصهيوني تاخر عن قضائه خلال هذه الفترة سوف يستغل ضعفه للامساك بنتائج الانتخابات من اجل تدبير امر ما في المنطقة والعراق مرصود في هذه القضية مما قد يعني المزيد من الضغط على الواقع السياسي والواقع الاقتصادي بالتبع له 

وتابع من هنأ بايدن عليهم ان يعيدوا النظر لانه لا توجد نتيجة مضمونة لحد الان وكل الافاق لطريقة تلاعب الصهاينة مفتوحة تماما للعودة الى نقطة الصفر في هذه القضية ما يعني ان التوتر سيزداد بشكل كبير جدا وما يعني ذلك من ضغط على الواقع الاقتصادي المرير الذي نعاني منه 

وتابع ان كنتم الان ترون حركة في السوق هي الى الضعف اقرب منها الى ان تكون حركة اعتيادية فاطمئنوا ان ثمة الكثير مما يمكن ان يؤثر سلبا على هذه الحركة 

واضاف ما يهمني جدا هو ان تنتبهوا الى الخطوات المرتبطة بكم من عولوا على الحكومة في السابق وقد نصحتهم كثيرا في ان لا يعولوا ان استطاعوا ان يفصلوا ما بين اقتصادياتهم وما بين عملية التعويل فليبادروا سريعا ومن لا يستطيع فعليه يمسك بكل ما يتمكن من اجل مواجهة ايام قد تكون قاسية وان شاء الله لن يحصل ذلك ولكن المشكلة اني ارى ان الامور تتجه بهذا الاتجاه 

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