مسؤول بارز في الحكومة السابقة يكشف عن مغريات قدمتها الامارات لعبد المهدي لكنه رفض ذلك تعرف عليها !!!

كشف مسؤول عراقي بارز في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، لـ"العربي الجديد"، عن سلسلة مغريات" قدّمتها أبوظبي بين عامي 2018 و2019 لبغداد، تضمّنت وعوداً بمساعدات مالية ومشاريع تنموية سريعة تنفذها منظمات إماراتية.

كما تعهّدت بمساعدة عبد المهدي في التخفيف من التوتر مع الولايات المتحدة والذي تصاعد لاحقاً، في مقابل اتخاذ الحكومة العراقية موقفاً سلبياً تجاه قطر، وتبنّي اتهامات دأبت الدول المحاصرة لقطر على تكرارها منذ عام 2017.

وأشار المسؤول، الذي لا يزال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن الجانب الإماراتي قدّم "سلسلة مغريات لحكومة عادل عبد المهدي في سبيل دفعها لاتخاذ موقف سلبي من الدوحة"،

مبيناً أنه "عندما لم تستجب الحكومة، تلاشت جميع الوعود بما فيها أنشطة إنسانية تتعلق بالمدن التي تم تحريرها من تنظيم داعش، أو وعودها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في الكويت عام 2018".

وأضاف أن أطرافاً إماراتية اقترحت من بين سلسلة محاولات الإغراء تلك، التوسط لعبد المهدي في البيت الأبيض لتخفيف التوتر مع إدارة دونالد ترامب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ولفت إلى أن "سياسياً عراقياً معروفاً حاول أداء دور ما في هذا الملف، لكن حكومة عبد المهدي رفضت التجاوب مع الموضوع والتدخل في الأزمة الخليجية لصالح طرف ما.

وأشار إلى "لجوء مؤسسات وأطراف إماراتية لكسب مواقف سياسيين وكتّاب وشخصيات إعلامية عراقية للغاية نفسها، ونجحت مع عدد منهم. وتمّت مضايقة عدد من العراقيين المقيمين في الإمارات بسبب زيارات سابقة لهم إلى دولة قطر لحضور معارض أو ندوات وفعاليات مختلفة هناك، من بينهم أستاذ جامعي. واستدعى الأمر تدخل العراق للسماح له بمغادرة الإمارات، بعد سحب الأخيرة جواز سفره عند نزوله في مطار دبي، بحجة التدقيق الأمني. وهو إجراء معتمد في الإمارات بمثابة إقامة جبرية أو منع سفر المقيم".