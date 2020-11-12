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كلها برقبتك يا ابو هاشم .... نائب عن القانون : الغاء الاتفاقية الصينية او تاجيلها هي خسارة كبيرة للبلد


اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، ان الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة وتدمير اخر فرصة للنهوض بالبنى التحتية للبلد.

وقال البعيجي في بيان ان "الغاء الاتفاقية مع الصين التي ابرمتها حكومة عبد بالمهدي بتسليم جزء من النفط مقابل اعادة اعمار البنى التحتية للبلد من مدارس ومستشفيات ومحطات كبيرة باانها خسارة كبيرة للبلد لايمكن ان تعوض والمتضرر الوحيد هو ابناء الشعب العراقي".

واضاف انه "بالرغم من الاخفاقات الكبيرة لحكومة عبد المهدي الذي ادى الى اقالتها الى ان هذه الاتفاقية هي الانجاز الوحيد لها الذي استبشرنا به خيرا للنهوض بواقع البنى التحتية المدمرة للبلد والذي يعاني منها جميع محافظاتنا وبدون استثناء"،

مستغربا من "الغاء الاتفاقية الصينية او تعطيل العمل بها من قبل الحكومة الحالية لانه كان الاجدر بالحكومة الحالية تفعيلها والعمل بها من اجل الاسراع بالنهوض بواقع البنى التحتية لبلدنا لان ان تعرقلها وتعقد اتفاقيات مع بلدان نامية تعتمد باعمار بلدانها على الصين".

واكد البعيجي ان "عقد اتفاقيات مع مصر او السعودية هو ضحك على الذقون ولن يقدم شيئا للبلد غير خسارة الوقت ببناء البلد وتدمير اقتصادنا اكثر لاننا لسنا بحاجة الى من يزرع نيابتا عنا وعطاء اراضينا لاستثمار فاشل لن يجني منه البلد شيئا"، داعيا "حكومة الكاظمي الى ان تراجع نفسها وتعمل على تفعيل الاتفاقية من الجمهورية الصينية التي نتأمل منها خيرا للنهواض واعمار الوقع المرير لبلدنا وترك الاتفاقيات الجانبية التي لن تقدم اي شيء وستزيد من تدهور الواقع الخدمي للبلد".

 

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