﻿شتان ما بين زيارة السيد عادل  عبد المهدي  ومصطفى الكاظمي ...لمحافظة البصرة ...

عبد المهدي زار الاحياء الفقيرة والبائسة والتقى باهلها الكرام ورتله كان مكون من اربعة سيارات فقط في وقتها لا غير ..

الصحفيون لحقوا بموكب عبد المهدي بسياراتهم الخاصة والتقوا به وتعامل معهم بكل احترام واجاب عن اسئلتهم بكل صراحة ..

لكن زيارة الكاظمي اليوم ..اقتصرت على مواقع نفطية وموانئ وكان الكاظمي يتنقل بطائرات مروحية حربية وعشرات السيارات اما الحمايات فحدث ولا حرج من غير ان يزور حي فقير او يلتقي بمواطن