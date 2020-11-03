السفير الصيني لدى بغداد : قدمنا لعادل عبد المهدي تعهد باعمار المحافظات الجنوبية خلال ثلاثة اعوام

كشف السفير الصيني لدى العراق ان بلاده قدمت تعهدا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي باعادة اعمار المحافظات الجنوبية خلال ثلاثة اعوام

وقال السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو إننا قدمنا تعهداً لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بإعادة إعمار المحافظات الجنوبية خلال ثلاثة أعوام .. وتأسيس مشاريع استراتيجية وعملاقة لا مثيل لها ..

واضاف لكن على ما يبدو أن هناك أطرافاً لم يعجبها هذا التعاون العراقي الصيني لذلك سعوا لإفشال هذه الإتفاقية العظيمة ..!!

يذكر ان الاتفاقية مع الصين تعتبر من اضخم الاتفاقيات التي وقعها العراق في تاريخه الحديث لكن المؤامرة الامريكية وبادوات عراقية اجهضتها من خلال اخراج تظاهرات في المناطق الجنوبية فقط واشاعة الحرق والقتل والفوضى ولو تم العمل بهذه الاتفاقية لتجاوز جميع ازماته التي نشهدها حاليا وسنشهدها مستقبلا

وفيما يلي تقرير كامل عن سبب اجهاض هذه الاتفاقية من قبل امريكا :