ردا على ما تحدث به المدعو كمال الحيدري .... الشيخ جلال الدين الصغير : فريق سياسي جاء برجل فتنة مماليء للخط الاسلامي وشبكة الاعلام العراقي مخترقة

تحدث امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير عنـ"الاختراق الكبير الذي حصل في شبكة الإعلام العراقيّ"، التي اتهمها "بتأدية الكثير من الأعمال في خدمة أحزاب ونافذين".

وقال سماحته إن "فريقاً سياسياً جاء برجل فتنة ممالئ للخط الإسلامي هو كمال الحيدري الذي عرف عنه إثارة الفتن، ليقول في داخل المجتمع العراقي المتعدد النسيج والطوائف ويكذب على الطائفة الأكبر، أن هذه الطائفة تكفر جميع الطوائف الموجودة في هذا البلاد".

وأضاف، أن "هذا الحديث جرى في شبكة حكومية تمول من المال العام الذي يفترض به أن يسهر على وحدة الشعب العراقي، ولو كان اللقاء جرى بالبث المباشر لما أثرت هذه القضية لأن البث المباشر قد يحتمل اختراق المتحدثين، لكن أن يكون مسجلاً لعدة أيام ولا يتم اقتطاع مثل هذه الأحاديث، فلا يمكن لي أن أقول أن ما تم وقع ببراءة".

وشدد سماحته أن "ترويج مثل هذا الحديث في شبكة الإعلام غير مقبول ولا يمكن القبول بمجرد أن المحرر لمثل هذه اللقاءات قد أوقف بث بقية حلقات هذه الأفكار، مع أنني أحد الذين نبهت رئاسة الوزراء من إمكانية عمل هذه اللقاءات على إثارة الفتنة وسط أبناء شعبنا"،

مؤكداً أن "الحديث كان سياسياً لأغراض سياسية ولخدمة منهج يريد إيقاع العراقيين في مزيد من التخبط وفقدان الهوية واليأس".