بالفيديو .... فضيحة جديدة الكاظمي يحجز ثلاثة فنادق في لندن بالاف الدولارات بينما الموظفين لا تدفع رواتبهم

فضيحة جديدة تطارد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهذه المرة في لندن حيث ظهر فيديو يبين ان الكاظمي حجز ثلاثة فنادق في العاصمة البريطانية لندن التي زارها امس بمبالغ كبيرة اثنان للوزراء ومساعديهم اما الثالث فكان له ولافراد حمايته وعددهم اثنان واربعة مستشارين حيث حجز جناح خاص له تكلفته 45 الف دولار امريكي

ويقول الشخص الذي صور الفيديو ان الفندق الذي نزل فيه الكاظمي يبعد مسافة 100 متر عن الفندق الذي كان يعمل به عام 2000

فعلى الرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق الا اننا نجد الكاظمي الذي اقرع رؤوسنا بالورقة البيضاء والضغوطات الكبيرة التي يمارسها من اجل الاقتراض الخارجي والداخلي يقوم بصرف مبالغ كبيرة على سفراته التي قال عنها احد النواب انها اعلامية ولا فائدة منها

نترككم مع هذه الفضيحة الكبيرة ليطلع عليها الشعب العراقي :