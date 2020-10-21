خلافات عميقة بين جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة خلال اجتماع لهم على القيادة

افاد مصدر مطلع ان جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة اجتمعت يوم امس لانتخاب قيادة لها الا ان خلافات عميقة وقعت وحصل تلاسن فيما بينهم

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان سبب الخلافات يعود الى ان البعض رفض ان تكون القيادة من الذين استلموا المناصب العليا من الكاظمي ولحد الان لاتوجد قيادات جديدة

واشار المصدر ان بعض الساحات اختارت الناشط المنتمي لتنظيم الصرخي المنحرف (ضرغام ماجد ) والبعض الآخر رفضه لأنه (بحسب قولهم ) اجتمع مع أحد مستشاري الكاظمي مع 7 آخرين للحصول على منصب في محافظة بابل مقابل دعم الكاظمي وأعلن متظاهرو بابل طرد ضرغام من ساحة بابل وتبرءوا منه ومن الذين ذهبوا معه.

كذلك ظهر الناشط أحمد الوشاح في مقطع فيديو متهما بعض قيادات التظاهرات بأنهم يجتمعون في أربيل مع البارتي ومع قيادات الاقليم وفي الانبار مع الحلبوسي لاستلام أموال (6000) دولار ما يشير لوجود خلافات حادة بين الجوكرية (على القيادة والأموال)