القبض على متهم بحوزته أكثر من 3 كيلوغرامات من المخدرات بالبصرة

أفادت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، بإلقاء القبض على متهم بحوزته 3.5 كيلوغرام من المخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان .أنه "من خلال التوجيهات المستمرة من قبل المراجع بصدد القضاء على عمليات تهريب المخدرات والحد منها، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات حرس الحدود من القاء القبض على أحد المتهمين المهربين من احد دول الجوار في منطقة الفاو الجنوبي بمحافظة البصرة وبالجرم المشهود".

وأضاف البيان، أن "المفارز ضبطت بحوزته (٣،٥٠٠) ثلاثة كيلو ونص من مادتي الكرستال و الحشيشة المخدرة".

ولفت، إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لاكثر من ثمانية أيام والإطاحة به بكمين محكم"، مؤكداً "إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"