الاتحاد الوطني : حقنا الدماء في كركوك ومن يتهمنا بالخيانة كانوا يتقاتلون على منصب رئاسة الجمهورية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هاوكار الجاف، الجمعة، أن أحداث 16 من تشرين الأول في كركوك هي نتاج طبيعي لاستفتاء غير واقعي.

وقال الجاف في تصريح صحفي إنه”نتيجة لاستفتاء غير واقعي وعدم معرفة الحجم والإمكانيات الحقيقية، فأن ماجرى من أحداث في 16 أكتوبر كان طبيعيا من جميع الاعتبارات”.

وأضاف أن”من يتهمون الاتحاد الوطني بالخيانة، نفسهم كانوا يتقاتلون على كرسي رئاسة جمهورية العراق، التي كانوا يودون الانفصال عنها، كما أن لديهم وزراء ومناصب عليا ويطلبون الرواتب من بغداد”.

وأشار إلى أن”الاتحاد الوطني حقن الدماء في كركوك، وهذا محل اعتزاز وفخر لنا، ولم نتكلم بشعارات فارغة لاتسمن ولاتغني من جوع، فالشعب الكردي يعيش أوضاعا صعبة وقد مل الشعارات الرنانة”