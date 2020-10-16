الفتح: مخطط ومؤامرة كبيرة تحاك بين البارزاني والكاظمي وبمباركة السفارة الاميركية

كشف تحالف الفتح عن مخطط كبير يقوده البارزاني والكاظمي وبمباركة السفارة الاميركية ببغداد لإضعاف الحشد الشعبي وتمكين الكرد من السيطرة على الاراضي المحررة.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي وقف عائق امام العديد من المؤامرات التي حيكت لتقسيم البلاد واحتلاها من قبل العصابات الاجرامية”.

واضاف ان “مسعود البارزاني يقود مؤامرة كبيرة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمباركة السفارة الاميركية في العاصمة بغداد لإضعاف الحشد الشعبي”، مشيرا الى ان “المؤامرة تنص على اخراج الحشد من المناطق المحررة وادخال الكرد اليها”.

واوضح ان الخطة بدأت باتفاقية سنجار وتنتهي بتسليم جميع المناطق المتنازع عليها لبارزاني واضعاف دور الحشد الشعبي”