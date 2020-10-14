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القبض على متهم انتحل صفة رجل دين وقيادي بالحشد في النجف


اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على متهم منتحل صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي بمحافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان  "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف في وزارة الداخلية، القبض على أحد المتهمين والمطلوب وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ لقيامة بأنتحال صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي".

واضافت انه "تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص واستحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم له والقبض عليه في مركز محافظة النجف، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنتحاله الصفتين اعلاه وقيامه بأبتزاز والنصب والاحتيال على العديد من المواطنيين ورجال الأعمال والتجار بمحافظات مختلفة من البلاد، حيث تم تدوين أقواله وإحالته الى جهة الطلب.

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