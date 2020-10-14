حريق ضخم مفتعل يلتهم مفرزتين تابعتين لطبابة الحشد الشعبي في النجف

أفادت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، بأن حريقاً ضخماً مفرزتين تابعتين لطبابة الحشد الشعبي، قرب مجسرات ثورة العشرين وسط محافظة النجف.

وقال إعلام الهيئة في بيان إنه "نجم عن الحريق المفتعل التهام النيران جميع محتويات المفرزتين الطبيتين المخصصتين لخدمة الزائرين لأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وزيارة ذكرى شهادة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم)".

وأضاف البيان، أن "التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة مرتكبي الجريمة"، مشيراً إلى أن "المفارز الطبية لم تستخدم الطاقة الكهربائية التي عادة ما تكون سبباً في الحرائق".