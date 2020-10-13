القبض على أحد معاوني الإرهابي المقبور ابو مصعب الزرقاوي في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن القاء القبض على أحد معاوني المقبور ابو مصعب الزرقاوي بعملية استخباراتية في محافظة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان إنه “بعملية استخباراتية دقيقة ومن خلال تسخير المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على أحد معاوني المقبور ابو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق بمحافظة بغداد”.

وأضاف البيان أنه “تمت عملية القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم له بعد متابعة من محافظة ديالى والإطاحة به في محافظة بغداد، كما وانه مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل بمايسمى (مفارز الاغتيالات) ولاية ديالى قاطع هبهب”.

وتابع أنه “من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للأغتيالات وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير”.