الصحة: عدد الوفيات بكورونا ليس بتصاعد مقارنة في الأشهر السابقة

أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفايروس كورونا ليس بتصاعد مقارنة بما شهدناه في الأشهر السابقة.

وقال مدير الصحة في الوزارة رياض عبد الأمير في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق ليس بتصاعد، مقارنة بما شهدناه في الأشهر السابقة، ولكن مع ذلك فإن العراق يعد من أكثر الدول ارتفاعا بالوفيات مقارنة بالدول العربية لأن المواطنين يتعالجون في البيوت بأعداد كبيرة"

وأضاف أن "أكثر من نصف المتوفين اليوم بالمستشفيات يتوفون خلال يومين من وصولهم إلى المستشفى وذلك يعود لقدومهم المتأخر إلى المستشفيات"، مشيراً الى أن "العدد الكلي لحالات الذين تحت العلاج وصل إلى 55475 حالة، ولكن عدد الراقدين في المستشفى وصل إلى 4603، أما الذين يتعالجون في بيوتهم لا توجد نسبة لحد الآن".

وبين عبد الامير أن "المستشفيات لها إمكانيات باستيعاب أكبر عدد من الإصابات حيث تحتوي على أكثر من 10 آلاف سرير مهيأ لمصابي كورونا".