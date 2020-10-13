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المحلل السياسي كامل البياتي : الكاظمي سيشعل صراعا في سنجار وقد يؤدي الى عودة داعش لتلك المنطقة


رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان اتفاق الكاظمي مع الإقليم حول سنجار سيقود الى صراع في تلك المنطقة وقد يؤدي الى عودة داعش الإرهابي الى تلك المنطقة، لافتا الى ان الترحيب الأميركي والاممي بهذا الاتفاق يؤكد وجود نوايا مبيته لمنح المناطق المتنازع عليها الى كردستان.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “المكونات الموجودة في سنجار وخاصة الايزيديين رفضوا خطوة الحكومة واتفاقه مع حكومة الإقليم حول سنجار والإدارة المشتركة لهذا القضاء”.

وأضاف ان “التخوف الكبير لم يقتصر على الايزيديين فقط بل هناك تخوف اخر لدى الأقليات المتواجدة في سهل نينوى من اقدام الحكومة على منح المناطق المتنازع عليها الى الإقليم”.

وأوضح ان “الترحيب الأميركي والاممي وكذلك الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية مع الأطراف الكردية يؤكد وجود نوايا مبيته لمنح الكثير من المناطق وإعادة سيطرة البيشمركة على كركوك ومنح الإقليم زيادة في النسبة المحددة في الموازنة على اعتبار ارتفاع الكثافة السكانية بعد سيطرتها على المناطق المتنازع عليها”.

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