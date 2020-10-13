النائب حنين قدو يعلن عن تحشيدات في نينوى للخروج بتظاهرات ضد اتفاقية سنجار

اعلن النائب عن محافظة نينوى حنين قدو ، الثلاثاء، عن وجود تحشيد وتوجه في المحافظة للخروج بتظاهرات بالضد من اتفاقية سنجار ورفض تطبيقها.

وقال القدو في حديث صحفي ان “محافظة نينوى تشهد تحشيد للخروج بتظاهرة كبرى من مختلف القوميات والطوائف بالضد من اتفاقية سنجار التي ابرمها الكاظمي مع الكرد”.

واضاف ان “الاتفاقية يراد منها تحقيق مصالح الكرد على حساب المكونات الاخرى في نينوى”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية تعيش حالة فوضى وتخبط بقراراتها”.

واوضح القدو ان “الكاظمي منذ توليه المنصب يعامل كردستان كدولة مستقلة ولا يعلم حتى الان ماهي واجبات الاقليم تجاه الحكومة المركزية”.

وكان النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا اكد، امس الاثنين، ان اتفاقية سنجار خطة لعودة البيشمركة، مبينة ان هناك بنود خفية غير معلنة بالاتفاقية وما اعلن بورقة الكاظمي غير مهم.