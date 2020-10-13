اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوب بالارهاب في كمين محكم بالتون كوبري.

وقالت القيادة في بيان انه "تنفيذًا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بالقاء القبض على المطلوبين قضائيا، نفذت قوة من لواء المغاوير الثالث الفرقة السادسة شرطة اتحادية بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء عملية إلقاء القبض بكمين محكم على أحد المطلوبين(ابم) وفق المادة 4/ارهاب من خلال نصب سيطرة مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (التون كوبري) ب‍كركوك".

واضافت انه "تم تسليم الشخص المطلوب الى جهة الطلب اصولياً لاكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".