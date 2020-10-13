البرلمان يقرر استئناف جلسته غداً الأربعاء

قررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، استئناف الجلسة الاعتيادية الـ11 من الفصل التشريعي الحالي، يوم غد الأربعاء، بعد أن كان مقرراً استئنافها اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان مقتضب ، "تستأنف الجلسة يوم غد الأربعاء، 14-10، الساعة 12 ظهراً".

يشار إلى أن رئاسة البرلمان قررت، أمس الاثنين، إبقاء الجلسة مفتوحة واستئنافها اليوم الثلاثاء، في ظل مفاوضات تجريها الكتل السياسية للتوصل إلى حلول بشأن الدوائر الانتخابية.