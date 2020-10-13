الأخبار

اعتقال محتال ينتحل صفة ضابط في بغداد يوهم ضحاياه بتعيينات "مزيفة"


أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، إلقاء القبض على محتال ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في بغداد، مشيراً إلى أنه يوهم ضحاياه بتعيينات وأوامر إدارية مزيفة مقابل مبالغ مالية.

وقال الجهاز في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من فوج المهمات الخاصة لعمليات جهاز الأمن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد يمتهن النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تعيينهم مقابل مبالغ مالية عبر تزييف كتب واوامر ادارية خاصة بالمباشرة على ملاك جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية علاوة على تزييف عقود تجهيز المواد الغذائية وكتب بيان مطلوبية ورفع الحجوزات اضافة الى اوامر نقل الضباط والترقيات بتوقيعات واختام طبق الأصل".

وأضاف: "وقد ضبط بحوزته صكاً مزوراً بقيمة 500 مليون دينار، كما عثر بداخل عجلته على مبلغ 23 مليون دينار ومجموعة من مستمسكات المواطنين؛ وقد دونت اقواله اصولياً وتمت احالته مع المضبوطات والادلة الثبوتية الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

ودعا الجهاز، المواطنين المتضررين، إلى "الاتصال بالخط الساخن المجاني (131) لتسجيل الشكاوى بهدف رفع دعاوى قضائية ضد كل من يمتهن ذلك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يعيد إرسالية أنابيب بلاستيك إلى الإمارات
الشفاء اعلى من الاصابات.. تفاصيل الموقف الوبائي لكورونا في العراق اليوم
اعتقال محتال ينتحل صفة ضابط في بغداد يوهم ضحاياه بتعيينات "مزيفة"
العراق يتسلم 10 ملايين جرعة من اللقاحين البريطاني والصيني نهاية 2020
القضاء يصدر حكماً بسجن مدير مصرف حكومي سابق ويقرر حجز أمواله
الحشد الشعبي يعلن العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر المهندس
تسجيل ٣٨ اصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في ذي قار
نائب: صُدمنا بالمبلغ الذي طلبته الحكومة في قانون تمويل العجز المالي
صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا
النائب عن الفتح محمد البلداوي : واشنطن تعمل باستمرار على افتعال الازمات في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك