اعتقال محتال ينتحل صفة ضابط في بغداد يوهم ضحاياه بتعيينات "مزيفة"

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، إلقاء القبض على محتال ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في بغداد، مشيراً إلى أنه يوهم ضحاياه بتعيينات وأوامر إدارية مزيفة مقابل مبالغ مالية.

وقال الجهاز في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من فوج المهمات الخاصة لعمليات جهاز الأمن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد يمتهن النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تعيينهم مقابل مبالغ مالية عبر تزييف كتب واوامر ادارية خاصة بالمباشرة على ملاك جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية علاوة على تزييف عقود تجهيز المواد الغذائية وكتب بيان مطلوبية ورفع الحجوزات اضافة الى اوامر نقل الضباط والترقيات بتوقيعات واختام طبق الأصل".

وأضاف: "وقد ضبط بحوزته صكاً مزوراً بقيمة 500 مليون دينار، كما عثر بداخل عجلته على مبلغ 23 مليون دينار ومجموعة من مستمسكات المواطنين؛ وقد دونت اقواله اصولياً وتمت احالته مع المضبوطات والادلة الثبوتية الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

ودعا الجهاز، المواطنين المتضررين، إلى "الاتصال بالخط الساخن المجاني (131) لتسجيل الشكاوى بهدف رفع دعاوى قضائية ضد كل من يمتهن ذلك".