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القضاء يصدر حكماً بسجن مدير مصرف حكومي سابق ويقرر حجز أمواله


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور حكم غيابي بسجن مدير المصرف الزراعيِّ الأسبق، وإصدار أمر قبض وتحرٍ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، عازية ذلك إلى إضراره المال العام عمداً بمبلغ يصلُ إلى قرابة 600 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "المُدان الذي كان يشغل منصب مدير المصرف الزراعيِّ سابقاً، قام عمداً بالإضرار بالمال العام من خلال التجاوزات الحاصلة على التخصيصات المالية للمُبادرة الزراعيَّة"، مُبيّنةً "عدم اتخاذه الإجراءات القانونيَّة بحقِّ مديري الفروع والمكاتب المتجاوزين على الخطة الائتمانية، علماً أن مقدار المبلغ المصروف بلغ (596,364,063,000) مليار دينار".

وأضافت أن "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصرية المُدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثّلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين ل‍وزارة الزراعة والمصرف الزراعي اللذين طلبا الشكوى بحقِّهِ، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مقصريَّته؛ بسبب التجاوزات الحاصلة على التخصيصات المالية للأعوام من 2011 - 2014، وعدم استحصاله الموافقات القانونية من الجهات المختصة، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة"

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القضاء يصدر حكماً بسجن مدير مصرف حكومي سابق ويقرر حجز أمواله
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