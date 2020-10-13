الحشد الشعبي يعلن العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر المهندس

اعلن الحشد الشعبي العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر ابو مهدي المهندس.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء الثاني الحشد الشعبي مع امن الحشد عثرت، اليوم، على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب عن محيط روضة القائد الشهيد ابو مهدي المهندس في وادي السلام ب‍النجف الاشرف".

واضاف انه "يجري التحقيق حاليا بالتعاون مع الاجهزة الامنية في المدينة المقدسة لمعرفة مصدر هذه المواد التي من المحتمل ان تستخدم في صناعة العبوات الناسفة المحلية الصنع".

واوضح، ان "الحشد الشعبي يطمئن بأن روضة القائد الشهيد مؤمنة بالكامل من قبل قوة امنية من ابناء الحشد الشعبي".