صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاثنين، تفاصيل الموقف الوبائي للاصابات فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات.
وبلغ عدد الاصابات 883 موزعة كالآتي:
أبو غريب ————39
ابو دشير —————23
الاعلام ——————21
البياع ——————37
التاجي ——————27
التراث ——————5
الحارثية ——————1
الحرية ——————84
الخطيب ——————6
الــدورة -———-——46
الدولعي ——————17
الرحمانية —————— 3
السيدية ——————21
الشالجية ——————16
الشرطة الرابعة ————8
الشعلة ——————41
الصالحية ——————2
الطارمية ——————20
الطوبجي ——————1
العامرية ——————23
العطـيـفيـة -—————14
العلاوي ———————7
الغزاليـة -—————24
القادسيـة —————-25
الكاظميـة —————50
المحمودية —————42
المنصور —————-19
المواصلات -————-13
الوشاش —————— 6
اليـرموك ——-———30
جــكوك —————-5
حي الجامعة ————-24
حي الجهاد -————39
حي الخضراء -————10
حي العامل -————-40
حي العدل ——-——-36
حي الفرات —————-18
شارع حيفا —————3
كرادة مريم ————— 1
جانب الرصافة -———8
محافظة ذي قار ———2
محافظة كركوك --—— 1
الشفاء: 800.. الوفيات: 1
https://telegram.me/buratha