نائب سابق: 3 أرباع النواب الحاليين لديهم أملاك في كردستان.. هكذا تمرر نسبة الاقليم بالموازنة

قال النائب السابق محمد نوري العبد ربه، الاثنين (12 تشرين الاول 2020)، إن ثلاثة أرباع النواب لديهم أملاك داخل إقليم كردستان ويتحدثون ضده في الإعلام، وفقا لقوله.

وذكر العبد ربه في لقاء متلفز أن "ثلاثة أرباع النواب يتحدثون ضد اقليم كردستان والموازنة الخاصة به في الاعلام ولكن لديهم أملاك داخل الإقليم".

وأضاف، أن "أول من يصوت عند اقرار الموازنة على حصة كردستان هم النواب الذين يتحدثون ضده ويقولون انهم ضد الحصة التي تمنح للاقليم في الموازنة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، قد علق، الأحد (13 أيلول 2020)، على حصة إقليم كردستان من موازنة 2020.

وقال ميرزا في حديث صحفي إن "حصة إقليم كردستان في مسودة موازنة 2020 جيدة وخطوة نحو استقرار العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان".

واضاف أن "زيادة معدل رواتب موظفي إقليم كردستان ضمن مسودة قانون الموازنة من 68 مليار دينار إلى 76 مليار دينار خطوة جيدة ايضا".

وتابع عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أن "تمرير الموازنة بهذا الشكل خاضع للاتفاق السياسي بين بغداد واربيل، ومدى قناعة مجلس النواب بالتصويت عليها"،

مبينا أن "مسودة قانون موازنة 2020 جيدة من الناحية الفنية قياسا بوضع البلد وظروف جائحة كورونا وما نتج عنهما". واشار إلى أن "مسودة القانون تحظى بمقبولية كبيرة في إقليم كردستان".