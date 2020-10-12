نائب مستقل ينتقد إجراءات الحكومة بشأن الازمة الاقتصادية في البلاد

انتقد النائب المستقل باسم خزعل، إجراءات الحكومة وتعاملها مع الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العراق، لافتا الى ان الحكومة لم تحقق مطالب الشعب او المتظاهرين وسقوطها من عدمه يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خزعل في حديث صحفي، ان “الحكومة الحالية لم تتمكن من اخراج العراق من ازمته وخاصة مايتعلق بالجانب الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، إضافة الى عدم قدرتها على تحقيق مطالب الشعب والمتظاهرين”.

وأضاف ان “الدوائر الانتخابية التي يتحرك البرلمان لانهاء ملفها بالكامل لاتناسب المتظاهرين او تطلعات الشعب، حيث ان هكذا توجه سيكرس سيطرة الأحزاب على الدولة”.

وبين ان “سقوط الحكومة الحالية يعتمد على (الفيسبوك) ففي حال بقي الكاظمي يتصرف كأدمن بهذا الموقع فأن المخدوعين به سيبقوه في السلطة لفترة أطول”.