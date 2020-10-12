نائب عن ذي قار: عصابات منفلتة تسيطر على الشارع

أكد النائب عن محافظة ذي قار عبد الأمير التعيبان، الاثنين، أن عصابات منفلتة تسيطر على الشارع في المحافظة، مشيرا إلى أن الشعب براء من ممارسات تلك العصابات.

وقال التعيبان في تغريدة على صفحته بتويتر “من يتحمل مسؤولية مايحصل في ذي قار من سيطرة عصابات منفلتة على الشارع ؟! هل يتحمل رئيس الحكومة ؟! ام وزير الداخلية ؟!”.

وأضاف، “مامعنى ان تقوم شرذمة بوضع يافطة على رمز وجود الدولة وهي المحافظة وتعلن غلقها علنا بأسم الشعب والشعب منهم براء”.