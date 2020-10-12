الأخبار

نائب عن ذي قار: عصابات منفلتة تسيطر على الشارع


أكد النائب عن محافظة ذي قار عبد الأمير التعيبان، الاثنين، أن عصابات منفلتة تسيطر على الشارع في المحافظة، مشيرا إلى أن الشعب براء من ممارسات تلك العصابات.

وقال التعيبان في تغريدة على صفحته بتويتر  “من يتحمل مسؤولية مايحصل في ذي قار من سيطرة عصابات منفلتة على الشارع ؟! هل يتحمل رئيس الحكومة ؟! ام وزير الداخلية ؟!”.

وأضاف، “مامعنى ان تقوم شرذمة بوضع يافطة على رمز وجود الدولة وهي المحافظة وتعلن غلقها علنا بأسم الشعب والشعب منهم براء”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة شرطة كربلاء تنفي إعطاء أوامر بانسحاب حمايات المصارف على خلفية تأخر الرواتب
نائب سابق: 3 أرباع النواب الحاليين لديهم أملاك في كردستان.. هكذا تمرر نسبة الاقليم بالموازنة
اعتقال اثنين من تجار المخدرات والعملة المزيفة في ديالى
نائب مستقل ينتقد إجراءات الحكومة بشأن الازمة الاقتصادية في البلاد
نائب عن ذي قار: عصابات منفلتة تسيطر على الشارع
القدو: الحكومة قدمت تنازلات متسارعة ضمن المؤامرة على سهل نينوى
الامن النيابية تطالب بإعادة النظر بقرار اعادة ضباط الجيش السابق
قيادي كردي يكشف عن حجم إيرادات المنافذ في الإقليم.. تذهب لصالح هذه الجهة
الجربا: اتفاقية سنجار خطة لعودة البيشمركة وتضم بنودا “خفية” لا تكشف عنها الحكومة
النزاهة: ضبط مسؤول في بابل ساوم مواطنين مقابل صرف صكوك مستحقاتهم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك