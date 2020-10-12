الامن النيابية تطالب بإعادة النظر بقرار اعادة ضباط الجيش السابق

انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين، قرار اعادة ضباط الجيش السابق الى المؤسسة العسكرية، فيما اشار الى وجود ملاحظات جوهرية في هذا الأمر.

وقال الركابي في حديث صحفي انه “قبل ايام تناقلت وسائل الاعلام مضمون كتاب رسمي يتحدث عن تشكيل لجنة في رئاسة اركان الجيش لاعادة ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون الى المؤسسة العسكرية”.

واضاف، أن “ثلاثة ملاحظات رصدناها في هذا الموضوع وهو كيف سيتم تامين الغطاء المالي بالاضافة الى ان هؤلاء اعمارهم كبيرة بعد مضي 17 سنة على بقاءهم خارج المؤسسة العسكرية”.

وأشار الى انه “اذا ما تم قبولهم كم سنحتاج من التدريب حتى يتم زجهم في معترك العمل الامني بكل عناوينه وتشكيلاته”، داعيا الى اعادة النظر بالقرار”.

وكانت رئاسة اركان الجيش اصدرت مؤخرا كتاب رسمي يتضمن تشكيل لجنة لدراسة اعادة ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون الى الموسسة العسكرية.