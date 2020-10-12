قيادي كردي يكشف عن حجم إيرادات المنافذ في الإقليم.. تذهب لصالح هذه الجهة

كشف القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية والنائب السابق في برلمان إقليم كردستان سوران عمر، الاثنين، حجم إيرادات معبر إبراهيم الخليل، فيما بين أن عائدات المنافذ الحدودية وحدها تكفي لدفع رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال عمر في حديث صحفي إن “المنافذ في محافظات الوسط والجنوب تعلن عن إيرادات شهرية تفوق 50 مليار لكل منفذ، في حين أن أكبر المنافذ هي تلك التي تقع في إقليم كردستان”.

وأضاف أن “منفذ إبراهيم الخليل يعتبر أعلى إيرادات من جميع منافذ الإقليم والعراق، وإيراداته لاتقل عن 100 مليار شهريا، فضلا عن المنافذ الأخرى مثل سرزير وبرويز خان وحاج عمران وتويله وغيرها”.

وأشار إلى أن “الإقليم يضم 8 منافذ رسمية، لاتعلن حكومة الإقليم أو ووزارة المالية، إيراداتها الشهرية، وتدعي بنفس الوقت عدم وجود سيولة مالية كافية لتوزيع رواتب الموظفين كاملةً وبشكل منتظم، وذلك لآن العائدات تذهب لجيوب الأحزاب وعوائل السلطة الفاسدة دون وجود رقابة أومحاسبة”.