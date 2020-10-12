الجربا: اتفاقية سنجار خطة لعودة البيشمركة وتضم بنودا “خفية” لا تكشف عنها الحكومة

اكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، الاثنين، ان اتفاقية سنجار خطة لعودة البيشمركة، مبينا ان هناك بنود خفية غير معلنة بالاتفاقية وما اعلن بورقة الكاظمي غير مهم.

وقال الجربا في حديث صحفي ان “سنجار جزء لا يتجزء من محافظة نينوى وطالبنا كنواب عن المحافظة بعرض بنود اتفاقية سنجار على مجلس النواب الا ان الحكومة اهملت الامر لوجود شيء خفي لاتريد عرضه”.

واضاف ان “الاتفاقية تحوي العديد من علامات الاستفهام وخطة مدبرة لعود البيشمركة الى سنجار والعديد من المناطق الاخرى”، مشيرا الى ان “ماسرب من ورقتين على انها بنود الاتفافية غير صحيحة وغير مهمة وهناك اتفاقات خفية جرت بين الكاظمي والكرد”.

واوضح الجربا ان “نواب نينوى ليس لديهم اي ثقة بشخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ان تحول الى شخصية مبهمة وغير صريحة وغياب الوضوح لديه”.