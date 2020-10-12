محافظ البنك المركزي الإيراني يجري زيارة إلى بغداد

توجه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الاثنين، إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين المعنيين في العراق.

ووفقاً لوكالة أنباء "فارس"، فإن زيارة همتي إلى بغداد تأتي على رأس وفد بنكي وتجاري لإجراء محادثات مع المسؤولين في الشؤون البنكية والاقتصادية العراقية.

وأضافت الوكالة أن همتي "قام في وقت سابق بعدة زيارات الى بغداد في اطار زيارات المسؤولين الايرانيين الاقتصاديين للتباحث مع المسؤولين المعنيين العراقيين بشأن العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية بين البلدين ومتابعة مسألة تحرير الأرصدة الإيرانية في العراق".