اعتقال مسؤول الاغتيالات لدى "داعش" الارهابي بعد مطاردته في الكرمة

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، إلقاء القبض على ما يسمى بـ"آمر مفرزة الاغتيالات" لدى تنظيم "داعش الارهابي" في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقال رسول في بيان إنه "بعد مُطاردة استمرت نحو 10 ساعات، الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، يلقون القبض على ما يسمى آمر مفرزة الاغتيالات في قاطع الكرمة - الأنبار، والذي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية".

واشار رسول إلى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".