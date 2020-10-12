العقابي يعلن إحالة ملف "هوليدي بغداد" إلى النزاهة

أعلن النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، إحالة ملف "هوليدي بغداد" إلى هيئة النزاهة بعد ثبوت المخالفات القانونية فيه.

وقال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي في مؤتمر صحفي عقدخ بمجلس النواب، "فتحنا منذ عدة أشهر أحد ملفات الاتهام ل‍وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية فيما يتعلق بالعقد المبرم مع شركة هوليدي بغداد ( عطلة بغداد ) ومنحها رخصة التحقق وبطاقة صعود الطائرة بأساليب ومبررات غير قانونية وبعيدا عن ضوابط التعاقدات الحكومية المعروفة".

واوضح، "بعد جمع المعلومات وتدقيقها والتحري عن العقد المذكور والاستعانة بالجهات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية الذي أكد معلوماتنا بوجود عدة مخالفات وثغرات قانونية نذكر منها على سبيل المثال ، (تلكؤ الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتنصلها عن تزويد الجهات الرقابية بالوثائق المطلوبة ولاكثر من مرة، عدم امتلاكها الخبرات المطلوبة والأعمال المماثلة في مجال السياحة والسفر وحداثة تأسيسها، حيث تم تأسيسها عام٢٠١٨ وتم التعاقد معها عام ٢٠١٩ ، وجود ثغرات ومخالفات قانونية واضحة في العقد الذي ابرمته شركة الخطوط الجوية مع شركة هوليدي بغداد)".

وتابع، "بناء على ما تقدمنا قمنا بإحالة القضية مع كافة الأوليات و الوثائق والمستندات إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيها وإحالة المقصرين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لغيرهم من حيتان الفساد الذين اضروا البلد وضيعوا خيراته وثرواته".