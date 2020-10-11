الاصابات بكورونا في كردستان لليوم الاحد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، عن تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: أربيل 233، السليمانية 175، كرميان 31، دهوك 130، حلبجة 20.

أما حالات الشفاء بحسب بيان وزارة الصحة فقد بلغت 336 حالة متوزعة في أربيل 110، السليمانية 21، كرميان 22، دهوك 171، حلبجة 12.

فيما سجلت مستشفيات إقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية 24 حالة وفاة في أربيل 6، السليمانية 4، كرميان 2، رابرين 3، دهوك 8، حلبجة 1.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كردستان إلى 55745 إصابة منها شفاء 34880 حالة ووفاة 1992.