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النائب عدي شعلان ابو الجون يحذر من عودة البيشمركة إلى سنجار


حذر النائب عدي شعلان ابو الجون، الاحد، من عودة قوات البيشمركة إلى قضاء سنجار وسهل نينوى، لافتا الى أن ذلك قد يؤدي إلى فتنة بين المكونات.

وقال ابو الجون في بيان، إن "اتفاق سنجار الذي يتضمن عودة البيشمركة الى سنجار قرار غير مدروس وقد يؤدي إلى نتائج يصعب السيطرة عليها".

واضاف، أن "هذا الاتفاق لربما قد يكون بادرة لجس النبض تمهيدا لإعادة البيشمركة الى كركوك في الأيام المقبلة ما نعتبرها خطوات خطرة وعلى الحكومة ان تعلم موقفنا الرافض لتقديم تنازلات لمكون على حساب اخر".

وتسائل ابو الجون عن "الأسباب التي دفعت الحكومة للتواصل الى اتفاق سنجار مع ادارة اقليم كردستان بينما كان الواجب الوطني والأخلاقي يحتم التحقيق ومسالة الاقليم عن ايرادات النفط خلال 10 سنوات مضت".

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