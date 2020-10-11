كتائب حزب الله: سنستخدم كل الأسلحة المتاحة إذا بقيت القوات الأميركية لأجل غير مسمى

أعلنت كتائب حزب الله، الاحد، أن فصائل المقاومة وافقت على هدنة مشروطة في الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محيي، في حديث لوكالة “رويترز” ، إن “فصائل المقاومة ستعلق الهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية بهدف منح حكومة بغداد الوقت لطرح جدول زمني لانسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد.”

وهدد المتحدث بأن الفصائل “ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها إذا بقيت القوات الأمريكية لأجل غير مسمى في البلاد”.

وندد محيي بـ “تهديدات واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد”، قائلا إنها “زادت الأمور تعقيدا واستدعت تهدئة التوترات.”

وكشف عضو مجلس النواب جاسم البخاتي، الاحد، عن جمع تواقيع نيابية الاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب لمناقشة زيارته للولايات المتحدة الامريكية بشأن التواجد الامريكي في العراق ومعرفة ما تحقق منها.