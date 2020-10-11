ايقاف عدد من موظفي الشركة الكورية وعمال باكستانيين على ذمة التحقيق بانتحار المدير الكوري

افاد مصدر في شرطة البصرة، الاحد، بإيقاف عدد من عمال الشركة الكورية على ذمة التحقيق بشأن حادثة انتحار مدير الشركة.

وذكر المصدر ان “قاضي التحقيق في قضية انتحار مدير شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو قرر ايقاف عدد من عمال الشركة على ذمة التحقيق لحين حسم القضية”.

واضاف “من بين الموقوفين عدد من العمال الكوريين ومدير الادارة ومسؤول الذاتية في الشركة المنفذة اضافة الى عدد من عمال الخدمة الباكستانيين الموجودين في الموقع”.

ولفت المصدر انه “لاتوجد اي تحقيقات ولا ايقاف لأي موظف عراقي لبعدهم عن القضية وكل الشكوك تحوم حاليا حول عمال الشركة ذاتها”.

وكان مصدر مسؤول في شرطة البصرة كشف، امس السبت، عن توصل التحقيقات الاولية الى ان حادثة مقتل مدير شركة دايو الكورية ذات طابع جنائي وليس انتحار، مبينا ان اثار جروح كشفت على جثة المجني عليه واحد عمال الشركة الكورية الذي تثير حولة الشبهات.