الخالدي: اجراء انتخابات بالأدوات الحالية ينتج عنها برلمان يتظاهر الشعب ضده بعد شهر

اكد النائب عن تحالف بيارق الخير محمد الخالدي، الاحد، اجراء انتخابات بالأدوات الحالية ستنتج برلمانا يتظاهر الشعب ضده بعد شهر، مبينا ان التوجه يجب ان يكون نحو انتخابات نزيهة وليس بتغيير الوجوه.

وقال الخالدي في حديث صحفي ان “الدورة البرلمانية الحالية شهدت تغيير 75% من وجوه اعضاء البرلمان السابقين مع بقاء ذات السياسات مما يؤكد ان العبرة والنجاح ليس بتغيير الوجوه”.

واضاف ان “التركيز يجب ان يكون نحو اجراء انتخابات نزيهة خالية من التزوير”، مشيرا الى ان “اجراء الانتخابات بالادوات الحالية سينتج عنها برلمان يخرج الشعب ضده مطالبا بالتغيير بعد شهر من اعلان النتائج”.

واوضح الخالدي ان “الحل يكمن بإلغاء انتخابات الخارج والمهجرين واعتماد البطاقة البايومترية فقط في اشتراك الناخب التي يمكنها الحد من عمليات التزوير”