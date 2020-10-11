رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ينعى السيد جاسم الطويرجاوي

نعى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ناعي الزهراء عليها السلام السيد جاسم الطوريجاوي الذي وفاته المنية اليوم وفيما يلي نص بيان النعي :

بسم الله الرحمن الرحيم

(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)

تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة خطيب المنبر الحسيني، وناعي آل محمد صلى الله عليهم وسلم السيد جاسم الطويرجاوي، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي لمراجعنا الكرام وأبناء الأمة الإسلامية بخسارة أحد أعمدة المنبر الحسيني التنويرية، الذي أسهم في إعلاء صوت الحق، ونصرة آل محمد (ص)، وإذكاء الروح الحسينية الثورية في النفوس.

ندعو الله تعالى أن يرحم فقيدنا، ويتغمد روحه بفسيح جناته، ويلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الشيخ همام حمودي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

11 تشرين الأول 2020م