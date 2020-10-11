اعتقال "ارهابي" سخر منزله لتصليح عجلات "داعش" في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القاء القبض على "ارهابي" عمل منزله ورشة لتصليح عجلات تنظيم داعش في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

واوضحت، أن "الارهابي عمل منزلة ورشة لتصليح العجلات الخاصة بداعش الارهابي، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وان من كان يدير هذه الورشة هو ولده الهارب حاليا والمطاوب وفق مذكرة قبص لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية"، مؤكدة انه "تم ايداعة التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".