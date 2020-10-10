الشيخ قيس الخزعلي: الإتفاق بخصوص سنجار مُكافئة إنتخابية على حساب الإيزيديين

اعتبر الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، ان الإتفاق الأخير بخصوص سنجار مُجاملة سياسية ومُكافئة إنتخابية على حساب الإيزيديين.

وقال الخزعلي في بيان ان "الإتفاق الأخير الذي حصل بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بخصوص سنجار والذي تضمن إخراج الحشد الشعبي الذي حرر سنجار هو مُجاملة سياسية ومُكافئة إنتخابية على حساب الإيزيديين الذين عانوا ما عانوا من الوضع السابق ويُراد أن تستمر مُعاناتهم بهذا الإتفاق الجديد".

ودعا الخزعلي "كُل القوى الوطنية لإبداء رأيها في هذا الموضوع وعدم المجاملة فيه"، مشددا على "ضرورة أن يكون هُناك موقف يتناسب مع أهمية وخطورة هذا الإتفاق".