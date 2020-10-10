الأخبار

الشبكي يدعو الكاظمي للكشف عن خفايا الاتفاقية بشأن سنجار


دعا النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي، السبت، الى الكشف عن خفايا الاتفاق مع حكومة كردستان بشأن الادارة المشتركة في قضاء سنجار، مبينا ان منطقة سهل نينوى غير مشمولة بالمادة 140 ولم يحصل أي تغيير ديمغرافي.

وقال الشبكي في تصريح  صحفي ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالكشف عن خفايا  الاتفاق بين الكرد وبغداد حول نشر البيشمركة في سنجار “.

واضاف ان “الوضع في سنجار مربك وهناك تداخل اداري وامني في مسألة الصلاحيات”، مشيرا إلى أن “اقحام سهل نينوى محاولة لتنفيذ اجندات سياسية وإخراج الحشد وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا

ودعا الشبكي الحكومة الاتحادية إلى “حماية مناطق سنجار وسهل نينوى وفرض الامن فيها”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات تعتقل اثنين من البعثيين المجرمين يمجدون الطاغية المقبور على جدران المدارس في الدورة ببغداد
دبلوماسي يكشف عن فشل خطة أميركية لاستهداف شخصيات عراقية “مهمة”
الشبكي يدعو الكاظمي للكشف عن خفايا الاتفاقية بشأن سنجار
امير الايزيديين تعليقا على اتفاق سنجار: البيشمركة ستسلمنا لداعش
الزبيدي يكشف عن اجتماعات بين بعثيين وسلفيين بالاردن لدعم “الانقلاب” في العراق
اية الله السيد محمد تقي المدرسي يقترح ثلاث خطوات لتحقيق "الإصلاح" في العراق
عبطان: ميناء الفاو لن يرى النور قريباً
الشيخ جلال الدين الصغير : زيارة الاربعين استفتاء شعبي كبير فضح النفاق السياسي وكشف مخطط التخريب وابرز الهوية العراقية الحقيقية
احد عملاء المخابرات السعودية والاماراتية يعترف انه كان يثير الفتنة بين العراقيين والايرانيين
القانونية النيابية تكشف "اتفاقاً نهائياً" على تمرير مقترح يتعلق بالدوائر الانتخابية اليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك