عبطان: ميناء الفاو لن يرى النور قريباً

رجح الوزير السابق عبد الحسين عبطان، بأن ميناء الفاو لن يرى النور قريباً كونه مغمور بالتخبط وعدم الجدية.

وقال عبطان في تغريدة على "تويتر" ان "ميناء الفاو لن يرى النور قريباً، هذا الاستنتاج ليس شعارا او عنوانا لخبر بل عن تجربة واطلاع فحينما كلفني د العبادي ب‍وزارة النقل وكالةً بالإضافة الى وزارة الشباب لعدة أشهر ، حينها أوليت اكمال ميناء الفاو اهتماما كبيرا وعقدت مؤتمرا لإكمال المشروع بالإستثمار ولم استطيع اتمام المهمة بسبب تعيين وزيراً للنقل أصالة".

واوضح ان "الاستنتاج المهم جداً ان هذا الملف مغمور بالتخبط وعدم الجدية اكثر من غمر الميناء بالماء".