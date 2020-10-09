مسلحون يفتحون النار على آليات استأنفت العمل بمشروع متوقف منذ 2013!

فتح مسلحون مجهولون النار على آليات استأنفت العمل في مشروع اكمال الطريق الرابط بين قضاء سوق الشيوخ والناصرية والمتوقف منذ 2013، فيما طالب النائب ستار الجابري بفتح تحقيق عاجل وتوفير الحماية لاستمرار العمل.

وقال الجابري في بيان (9 تشرين الاول 2020)، أنه "بعد استئناف العمل بالمقطع الأخير للسايد الثاني الرابط بين قضاء سوق الشيوخ والناصرية والذي تأخر كثيرا منذ عام 2013 الى الان لأسباب فنية ومالية وكثرة التعارضات واهمال الحكومات المتعاقبة، تعرضت الآليات ولمرتين خلال هذا الأسبوع الى إطلاقات نارية من جهات مجهولة ولأسباب ودوافع غير معروفة".

وطالب النائب الحكومة المحلية في ذي قار والأجهزة الأمنية بـ"إجراء تحقيق جدي وعاجل للكشف عن الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأطالبهم بتوفير الحماية اللازمة لاستمرار العمل كون اي تأخير فيه يعني ازهاق مزيد من الأرواح بسبب الحوادث المتكرر والشبه يومية".

كما دعا الجابري العشائر القريبة من موقع العمل إلى "مساندة القوات الأمنية وعدم استغلال المناطق المجاورة لها من قبل ضعاف النفوس للتعرض الى الجهد الآلي".