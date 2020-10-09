الداخلية ترسل لجنة تحقيقية إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير الشركة الكورية

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ارسال لجنة تحقيقية "عالية المستوى" إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة سعد معن في بيان إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بمحافظة البصرة".

وأكد معن ان "هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".