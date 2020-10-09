القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بـ"داعش " الارهابي وثلاثة عناصر بالتنظيم

القى جهاز الامني الوطني، الجمعة، القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بداعش الارهابي وثلاثة عناصر مما يسمى ديوان الجند بمحافظة الانبار.

وقال بيان للجهاز ، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار، من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وتابع البيان "وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بانتمائهم الى ولاية الجزيرة، اذ عمل احدهم مسؤولاً مالياً لقاطع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا باغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير".

واضاف "وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".