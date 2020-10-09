رئاسة البرلمان تطالب بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، الحكومة والجهات المعنية في البصرة بإجراء تحقيق جدي و عاجل والكشف عن ملابسات حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة ” دايو ” الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

وقال الكعبي في بيان ان “ما يُثير استغرابنا ان قضية انتحار مدير الشركة جاءت بعد الاعلان الرسمي لوزارة النقل قبل ايام قليلة عن قرب توقيع عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع هذه الشركة الكورية واتمام الوصول الى الصيغة النهائية للتنفيذ ، معزيا في الوقت ذاته حكومة وشعب كوريا الجنوبية الشقيق وسفارتها لدى بغداد في هذه الحادثة المؤسفة جدا”.

ووصف النائب الاول لرئيس المجلس هذه الحادثة بـ ” الخطيرة ” سيما وكونها ترتبط بوجوب توفير كل الجوانب الامنية لكل المستثمرين داخل البلاد فضلا عن الخصوصية الاقتصادية الموجودة في انشاء ميناء الفاو الكبير وضرورة الاسراع في استكمال انجازه”.