الفتح: مؤامرات كبيرة من دول الخليج والكيان الصهيوني تحاك ضد الحشد الشعبي

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان الحشد الشعبي يتعرض الى مؤامرة كبيرة وبدعم من دول الخليج والكيان الصهيوني بهدف اضعافه، لافتا الى ان الحشد صاحب فضل كبير على العراق وحكومته.

وقال كريم في حديث صحفي ان “البرلمان صوت على إعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، في وقت عملت الحكومة على إعادة منتسبي الأجهزة الأمنية الى الخدمة باستثناء الحشد”.

وأضاف ان “الحشد يتعرض اليوم الى مؤامرة كبيرة، بدعم من بعض دول الخليج والكيان الصهيوني وتعرض للظلم رغم ماقدمه من تضحيات ودماء في سبيل تحرير الأراضي التي سيطرة عليها داعش الإرهابي”.

واكد ان “ الحشد الشعبي صاحب فضل كبير على العراق، كما ان (الماسة) الموجودة على تاج رأس الحكومة هو الحشد الشعبي”.