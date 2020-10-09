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توضيح من شرطة ديالى بشأن حادثة "اغتيال" في أحد بساتين المحافظة


أصدر قائد شرطة ديالى، احمد خليل الشمري، الجمعة، بيانا توضيحيا بشأن حادثة "اغتيال" في أحد بساتين ناحية مندلي شرق المحافظة.

وقال الشمري في بيان ، إنه "فور وقوع الحادث الإجرامي تم تشكيل فريق أمني مختص من قسم شرطة مندلي، وشعبة مكافحة الإجرام، وبعد إجراء التحقيقات في الحادث تم إلقاء القبض على الجاني، وتبين أن الحادث جنائي وخلاف على دخول الى بستانه وبعدها اعتدى عليه بآلة جارحة أودت بحياة المجنى عليه بعد نقله إلى المستشفى"

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرم الجاني وإجراء كشف الدلالة جاء مطابقا لاعترافاته"، مؤكداً "تقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل".

 

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