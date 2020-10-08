الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالفيديو .... شاهد عيان يروي ما حصل اول امس في كربلاء المقدسة بعد قيام جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة بضرب القوات الامنية
علي محسن راضي
70
2020-10-08
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو .... شاهد عيان يروي ما حصل اول امس في كربلاء المقدسة بعد قيام جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة بضرب القوات الامنية
نائب يحذر من مشكلة كبيرة في المؤسسة الامنية بعد 10 سنوات: الشيخوخة قادمة!
العلاقات النيابية تطالب الخارجية بالكشف عن مصير اتفاقية الصين ومباحثات خور عبدالله
حقيقة ما جرى يوم امس في محافظة كربلاء المقدسة
القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في بغداد
لجنة نيابية: اطلاق المالية للرواتب يؤكد الازمة مفتعلة ولايمكن مرورها دون حساب
مصدر مطلع : مجاميع الجوكر الامريكي اللقيطة والبعثيين سيقومون باعمال اجرامية في النجف الاشرف هذه المرة
الأسدي تعليقا على احداث كربلاء: الضرورة التاريخية تستلزم مواجهةِ التيار التخريبي
بالفيديو .... لحظة اعتداء المتظاهرين على القوات الأمنية في مدينة كربلاء المقدسة وتكسير الابواب
الموقف الوبائي لكورونا اليوم الاربعاء
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة تظاهرت في باب قبلة الامام الحسين عليه السلام ومن ثم اختراق الحرم المقدس
662
الصجري يفجر فضيحة بشأن الحلبوسي: ابرم عقدا وهميا بخمسة مليارات دولار
441
العتبتان المقدستان تصدران بياناً حول أحداث كربلاء
418
باقر جبر الزبيدي يحذر من انقلاب عسكري لحزب البعث المنحل بقيادة الارهابي المجرم عزت الدوري
408
المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم يعلق على الاحداث الجارية في اذربيجان
388
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1408.45
الجنيه المصري
75.93
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1694.92
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
327.87
ريال سعودي
318.47
ليرة سورية
2.33
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.76
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan
: That is absolutely right ...
الموضوع
:
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر
: م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير
: الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع
:
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam
: السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع
:
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن
: السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع
:
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير
: شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع
:
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير
: لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع
:
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي
: الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع
:
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد
: ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع
:
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد
: كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع
:
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك